La segnalazione: "Erba alta e ramaglie ostruiscono la visibilità di Via Veclezio"

“In Via Veclezio, nel quartiere Vecchiazzano, sono presenti una serie di curve in cui la visibilità è fortemente limitate a causa di frasche e ramaglie che invadono la carreggiata". E' quanto segnalano Andrea Costantini e Alessandro Rivalta, giovani leghisti forlivesi. "Spesso in quel tratto di strada si verificano incidenti dovuti al fatto che i veicoli che la percorrono sono costretti ad invadere la carreggiata opposta. La zona inoltre è a forte vocazione agricola e abitualmente circolano mezzi agricoli di grosse dimensioni che rendono ancora più pericoloso il percorso - prosegue Rivalta -. Tutelare l’incolumità dei cittadini forlivesi deve essere la principale priorità dell'amministrazione comunale e perciò chiediamo al Sindaco Drei ed alla sua Giunta di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della strada in questione”.