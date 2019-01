Il laico Zanetti: "Diocesi in mano ai "comunisti"? Notizia destituita da ogni fondamento"

"La notizia secondo cui la diocesi forlivese è in mano ai "comunisti" è destituita da ogni fondamento". Dopo il duro attacco al vescovo Livio Corazza di Francesco Minutillo, referente di Fratelli d’Italia, a commento della "profonda preoccupazione e disagio" manifestata dai membri del Consiglio pastorale della diocesi di Forlì-Bertinoro "per l’acuirsi di toni e atteggiamenti discriminatori e intolleranti nei rapporti interpersonali e sociali, che inquinano le relazioni in tante parti del mondo e anche nelle nostre popolazioni", interviene così il consigliere comunale del Gruppo Misto, Lodovico Zanetti.

"Devo dire che me ne dispiaccio, e ne sarei felice, ma temo sia più facile che una grossa fune passi per la cruna di un ago, che questo avvenga - afferma Zanetti -. Semplicemente, mi pare che ci siano persone umane e, sorprendentemente, cristiane, almeno su un tema importante, come quello dei migranti e dell'accoglienza.. E dico , sorprendentemente, perchè in un momento in cui leader politici brandiscono vangeli per proporre il contrario di quanto scritto quei testi, che qualcuno ne difenda i valori turba i benpensanti e dà, evidentemente scandalo. Da non credente e da laico, sono solidale con don Livio, e con chi, come lui, sta difendendo il diritto dei più deboli e degli ultimi, perchè, questo, è un valore che unisce storie politiche e umane diverse, compresa la mia, trasversalmente".

Continua Zanetti: "Mi sorge spontanea, però, una domanda che farei a Gian Luca Zattini, candidato del centro destra a sindaco di Forlì, che stimo, anche per le sue posizioni nette sui temi dell'antifascismo, e ai moderati forlivesi. Se sia compatibile la loro idea di società e di politica con questi toni esagitati di certi loro alleati. Per dirla con i Vangeli, penso non si possa servire contemporaneamente Dio e Mammona (Mt 6-24). Mentre attendo la risposta, vorrei ricordare che anche su questo Matteo dice qualcosa: (Mt 5-37) “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. “ E mi permetto di chiosare, dal maligno o dalla cattiva politica. Continuerò le mie battaglie sui diritti civili e sulla laicità dello stato e la città, con lo stesso vigore di sempre, ma essere laici è anche questo, riconoscere la giustezza delle posizioni anche di coloro con cui, solitamente, si dissente".