"Entro l'anno sarà ripristinata la videosorveglianza del sottopasso di Viale Vittorio Veneto"

Fabrizio Ragni, capogruppo comunale di Forza Italia, ha portato in Consiglio comunale il caso evidenziato da alcuni cittadini che hanno usufruito del sottopasso pedonale di attraversamento di Viale Vittorio Veneto. "Oltre al degrado in cui versa la struttura dovuta ad atti vandalici, le due videocamere di sorveglianza poste alle due entrate non sono funzionanti da molto e in calcolato tempo - afferma l'esponente berlusconiano -. Una "disfunzione" molto grave se si pensa che il sottopasso può essere usufruito 24 ore su 24 quindi anche la notte e che in assenza di videosorveglianza chiunque potrebbe rimanere vittima di episodi di microcriminalità".

L’assessore alla Sicurezza Marco Ravaioli, specificando che non sono stati segnalati casi di microcriminalità, ha confermato la circostanza ed ha ricordato che "sarà ripristinato l’uso delle videocamere entro il 2019" e che, inoltre, nell’anno in corso, "dovrà avere attuazione il programma comunale della videosorveglianza con nuovi impianti" e la messa a norma delle videocamere non funzionanti. Conclude Ragni: "Considerato che le videocamere di Viale Vittorio Veneto sembrano essere in quelle condizioni da chissà quanto tempo, troviamo incomprensibile che la giunta prometta di attivarsi entro l’anno senza una precisa data, rinunciando a mettere in sicurezza l’impianto in tempi celeri, avviando nel contempo una campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini ad utilizzare il sottopasso. Promettiamo fin d’ora che una volta al governo della città la sicurezza e il controllo del territorio sarà una delle priorità del centrodestra".