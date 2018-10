Vietina (FI): "Ridare autonomia e dignità al Corpo Forestale dello Stato"

"Ridare autonomia e dignità al Corpo Forestale dello Stato". Il parlamentare di Forza Italia, Simona Vietina, ha sottoscritto l'interpellanza a firma del deputato Alessandro Battilocchio che pone il tema relativo alla riorganizzazione del Corpo. "Il precedente Governo ha infatti sancito l’assorbimento, o meglio, lo smantellamento, del Corpo forestale dello Stato, il cui personale è stato distribuito all’interno dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco - evidenzia Vietina -. La riorganizzazione ha penalizzato un Corpo organizzato secondo alti livelli di efficienza, ma che non ha nemmeno prodotto i risparmi sperati e stimati in circa 100 milioni di euro in tre anni. Una riforma che sembra aver penalizzato anche l’efficienza e l’efficacia nella gestione degli incendi. Pertanto, con questa interpellanza, si chiede doverosamente al Governo quale sia l’orientamento in materia e soprattutto quali siano le iniziative volte al ripristino della precedente organizzazione. Crediamo sia arrivato il momento, senza altri indugi, di riconsegnare autonomia e dignità a un Corpo altamente specializzato, fondamentale per la tutela dell’ambiente e a presidio dell’incolumità delle persone".