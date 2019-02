Vietina (Forza Italia): "Il governo colga il grido d'aiuto dei sindaci dei piccoli comuni"

"Occorre cogliere il grido di dolore dei sindaci che hanno cercato di far comprendere come sia sostanziale e necessario operare per evitare lo spopolamento dei piccoli comuni”. Lo ha dichiarato Simona Vietina, deputata per Forza Italia e sindaco di Tredozio a margine dell’evento “Lo Stato dei beni comuni”, svoltosi alla Camera e al quale hanno preso parte primi cittadini da tutta Italia. “E’ importante che al più presto venga calendarizzata la mia proposta di legge per la defiscalizzazione delle attività commerciali delle aree interne e montane e ad alta marginalità socio-economica, anche in considerazione del fatto che è proprio la desertificazione commerciale che agevola lo spopolamento - prosegue -. E’ mia intenzione elaborare un'altra apposita proposta che possa tenere in considerazione le necessità espresse oggi, in particolare relative al ripristino dei trasferimenti statali per i piccoli comuni. Il Governo dimostri di avere a cuore le necessità dei piccoli comuni e metta in atto ogni iniziativa possibile affinché non muoiano”.