Violento commento su Facebook contro Di Maio, la solidarietà di Jacopo Morrone (Lega)

“Vorrei esprimere la mia più sincera solidarietà a Marco Di Maio, onorevole del Partito Democratico, per il vile messaggio che gli è stato rivolto su Facebook. Si tratta di parole vergognose e assolutamente da condannare. Il confronto politico non deve mai scivolare in offese e vili attacchi personali". Queste le parole di Jacopo Morrone (Lega) in merito all'attacco ricevuto da Marco Di Maio come commento in un post su Facebook in cui il deputato forlivese augurava buon lavoro al nuovo governo. Nel messaggio c'era scritto "sparati e spara a tutti quelli come te".