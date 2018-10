Violenza subìta in centro, "Servono più divise in giro giorno e notte"

"Il centro storico non può continuare a versare in questo stato di totale abbandono". E' quanto affermano i consiglieri comunali Daniele Vergini e Simone Benini a commento dell'indagini della Squadra Mobile di Forlì, che hanno permesso di individuare i responsabili di un palpeggiamento e di una rapina ai danni di una 19enne forlivese. Gli esponenti pentastellati hanno esternato il loro "ringraziamento alla Polizia per l'ottimo lavoro investigativo svolto".

Sul fronte sicurezza, aggiungono, "la nostra proposta l'abbiamo giá fatta: più divise in giro giorno e notte in centro e in periferia a cominciate dagli agenti della polizia municipale (uscendo dall'Unione dei comuni e reintegrando i ben 75 agenti in meno di organico rispetto alla legge) ed immediato rimpatrio di tutti quegli stranieri non in regola o che commettono reati. Nessun forlivese dovrà più aver paura di recarsi in centro. Questa sarà una delle nostre priorità se i forlivesi ci daranno fiducia alle elezioni dell'anno prossimo".

Il segretario provinciale della Lega, Andrea Cintorino, chiama in causa l’amministrazione Drei per "l’inefficacia e l’inefficienza con cui affronta l’emergenza sicurezza. Nonostante le denunce della Lega e quelle dei cittadini il centro storico di Forlì continua a essere terra di nessuno. A fronte degli innumerevoli episodi di violenza che mettono paura e colpiscono un numero sempre maggiore di vittime, questa Amministrazione si è dimostrata incapace di attuare politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità e al degrado delle zone più a rischio".

"Non c’è niente da fare - conclude il segretario della Lega - ideologicamente e progettualmente le Amministrazioni Pd sono incapaci di affrontare e risolvere l’emergenza criminalità. A dirlo non è la Lega, ma i fatti che ci ricordano – se mai ce ne fosse bisogno – come molto spesso i protagonisti di queste violenze siano immigrati irregolari, senza fissa dimora, che vivono di espedienti e la cui unica occupazione sembrerebbe quella di colpire e avventarsi sui cittadini più indifesi".