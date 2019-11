Violenza sulle donne, Marco Di Maio: "Problema che riguarda prima gli uomini"

"La violenza contro donne è un problema che riguarda prima di tutto gli uomini e l’intera società. È una questione culturale, perché ancora molto manca per giungere ad una piena affermazione del ruolo della donna. Ed è anche una questione economica, perchè la mancata autonomia della vittima è spesso una delle cause delle non denunce". Lo afferma il deputato romagnolo di Italia Viva, Marco Di Maio, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. "Oltre alle parole servono i fatti - prosegue -: sono appena stati sbloccati i 12 milioni destinati agli orfani di femminicidio (legge della precedente legislatura, in vigore dal febbraio 2018 e mai finanziata) e si investono 30 milioni sui centri anti-violenza radicati sul territorio. L’impegno che va ribadito oggi e che deve valore ogni giorno, però, è quello di non fermarsi qui e combattere ogni forma di discriminazione".