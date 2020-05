Vitali (Gioventù Nazionale Forlì-Cesena): "Agevolare l’assunzione dei lavoratori Under 35"

Con la ripartenza dettata dall’inizio della cosiddetta Fase 2 e la riapertura delle attività commerciali, torna in prima piano l’emergenza occupazionale giovanile. A tale riguardo, Alessandro Vitali, portavoce di Gioventù Nazionale Forlì Cesena, lancia una proposta circa l’assunzione dei lavoratori Under 35 da parte delle imprese locali. "Riteniamo opportuno - afferma Vitali - incentivare l’assunzione di giovani lavoratori (Under 35 ndr) da parte dei commercianti locali, premiando questa scelta con opportuni e significativi sgravi fiscali".

Il periodo di lockdown prolungato dall’emergenza covid19 ha colpito duramente i giovani lavoratori, andando a toccare i più svariati settori occupazionali, dalle partite IVA ai lavoratori stagionali. "Non possiamo non considerare - prosegue Vitali - l’inizio della stagione turistica sulla riviera Romagnola; turismo che è motore fondamentale per la nostra economia. Di altrettanta importanza il ripristino delle condizioni per tonare a lavorare e fare lavorare, investendo in maniera oculata sul nostro territorio, partendo proprio dal reclutamento di lavoratori locali.”

Gli ostacoli da affrontare per gli imprenditori saranno innumerevoli ed è necessario aiutarli in ogni modo possibile a livello economico e burocratico per dare nuovo impulso all’economia locale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La nostra proposta di assunzioni fiscalmente agevolate per i lavoratori under 35 - conclude Vitali - nasce proprio nell’ottica di ripartire in maniera significativa nel più breve tempo possibile, agevolando imprese e lavoratori. La possibilità di nuovo impiego, in particolare per i giovani, è il primo mattone per costruire una economia più robusta e con più forti fondamenta".