Vitali (Gioventù Nazionale): "Rammarico per mancato approdo di Unife a Forlì"

"Dispiacere e rammarico per il mancato approdo di Unife a Forlì". E' quanto afferma il portavoce di Gioventù Nazionale Forlì-Cesena (Movimento giovanile di Fratelli d'italia, Alessandro Vitali. "Consideriamo rilevante l'opportunità di implementare il diritto allo studio e la fruizione dei servizi pubblici, argomenti di vivace dibattito nella quotidianità locale - aggiunge -. A riprova della solidità dell'offerta dell'Università di Ferrara, riteniamo doveroso rammentare come già siano operativi nelle strutture sanitarie romagnole ben otto professori e quattro ricercatori di questa estrazione. Per quel che concerne l'aspetto economico, crediamo sia vantaggioso l'impatto zero sulle casse cittadine, a differenza di quanto previsto dal business plan di Unibo."

"Il nostro auspicio - conclude Vitali - è quello di esaminare più attentamente l'offerta dell'università ferrarese, realizzando un tavolo concertativo tra le parti: Comune di Forlì, Ausl Romagna, Unife, Unibo e privato sociale ed economico. L'obiettivo è garantire a Forlì un'offerta universitaria completa, competitiva e plurale, all'altezza dell'eccellenza sanitaria del Territorio."