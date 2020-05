Vitali (Gioventù Nazionale): "Risanare la statua di Giovan Battista Morgagni"

Alessandro Vitali, portavoce Gioventù Nazionale Forlì Cesena, chiede l'immediato risanamento del monumento dedicato al forlivese Giovan Battista Morgagni. "Doveroso intervenire quanto prima - afferma Vitali - per riqualificare il monumento che rappresenta uno dei più illustri Forlivesi". Morgagni, nato a Forlì il 25 febbraio 1862, è considerato il padre dell'anatomia patologica, tanto da farsi attribuire in tutta Europa il soprannome di "Sua Maestà Anatomica".

"Il significato del monumento e la sua posizione - prosegue Vitali - di fronte ad un palazzo altrettanto storico quale il Palazzo della Provincia, richiede un rapido intervento di manutenzione. Ad ora l'opera risulta imbrattata ed in stato di degrado, una ferita per la persona e per la città". La parola ora passa al gruppo ufficiale di Fratelli d'Italia Forlì ed in particolare al capogruppo in consiglio comunale Davide Minutillo. "Attraverso il nostro capogruppo Minutillo - conclude Vitali - presenteremo tale proposta al vaglio del consiglio comunale durante il question time, auspicando che sia recepita in maniera positiva, nell'interesse di tutta la comunità".