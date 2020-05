Vittorio Sgarbi visita una palestra del forlivese: "La riapertura è una misura del buon senso"

La voce delle palestre si è fatta sentire anche con Vittorio Sgarbi, che sabato pomeriggio ha fatto visita alla palestra "Energy" di Meldola, realizzando un video finalizzato la riapertura dei centri sportivi. "Ci sono palestre chiuse come se fossero detentori di malattie, ma la misura della riapertura è una misura del buon senso, come fare un bagno in mare, passeggiare sulla spiaggia o nei parchi - ha detto Sgarbi -. Tutto quello che riguarda la vita all’aria aperta e la libertà personale è assolutamente sano, e tutto quello che ti serve a renderti più forte come una palestra o attività motoria per il fisico è l’elemento necessario perché tu possa affrontare qualunque malattia".

Sgarbi a Meldola, il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il consigliere comunale della Lega, Letizia Balestra, e Maurizio Tassani, titolare della palestra Energy, sostengono che "le palestre ed i centri welness sono l’ossigeno della civiltà". "Sono benessere - aggiungono - e presidi medici per la salute e per la psiche". "Sono aggregazione e far parte di tutto questo - continua Balestra - significa essere parte di un progetto molto più ampio che include ‘sport e cultura’, e tutto questo si chiama comunità. Significa vita. Lunedì le prime palestre hanno cominciato a fare attività nei parchi con distanziamento sociale come da norma regionale".