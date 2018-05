Il Pd forlivese scende in campo per difendere le istituzioni e la Costituzione. “Un momento così buio per la democrazia e la Repubblica necessita di una forte reazione - esordisce il segretario territoriale del Pd forlivese, Valentina Ancarani -. Non era mai accaduto che il Presidente della Repubblica venisse minacciato, in questi giorni stiamo assistendo ad un’esasperazione inaccettabile dei toni e delle parole utilizzate, tipici delle forze che hanno vinto le elezioni. Non accettiamo un attacco ai valori fondanti di questo Paese e, men che meno, al presidente Sergio Mattarella, che ha agito nel pieno rispetto della Costituzione, per salvaguardare i cittadini italiani". Per questo il Pd forlivese si mobilita, scendendo nelle piazze del territorio per affermare il proprio sostegno al capo dello Stato e per sensibilizzare i cittadini. I volontari sono in campo già da mercoledì e continueranno ad incontrare i cittadini anche giovedì e venerdì. Inoltre il Pd forlivese parteciperà alla manifestazione di Roma contro ogni tipo di aggressione alle istituzioni repubblicane, organizzata per venerdì alle 17 in piazza Santi Apostoli.