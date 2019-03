Volt Forlì al congresso paneuropeo di Roma 2019

Volt Forlì ha partecipato al congresso paneuropeo di Roma 2019. In rappresentanza c'era Giulio Nicoletti, assieme ad altri attivisti cittadini che hanno avuto modo di conoscere e dibattere con candidati al Parlamento Europeo di 7 diversi Paesi. Tra questi, c'è anche l'Italia, Paese in cui Volt dovrà superare lo scoglio delle 150.000 firme per potersi presentare alle elezioni; anche Forlì sta contribuendo a questo obiettivo con le iniziative lanciate sui canali social "Volt Forlì" e le sottoscrizioni raccolte all'Urp. Volt è un partito presente in più di 30 Paesi con un unico programma politico rivolto a "riformare un'Europa più forte, unita e affrontare grado di affrontare meglio le problematiche sociali, ambientali ed economiche". In Italia Volt conta più di 4.000 volontari, e in Europa più di 25.000. Per la prima volta, attivisti e candidati di tutta Europa si sono riuniti a Roma. Ospiti speciali del Congresso sono stati la leader di +Europa Emma Bonino, il neopresidente del Pd Paolo Gentiloni e il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci.