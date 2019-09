Week for Future, "èViva Forlì": "La politica deve cogliere questa opportunità"

"èViva Forlì" plaude al terzo sciopero globale del clima, che venerdì ha richiamato in piazza a Forlì tanti giovani. "Il movimento globale Fridays for future è cresciuto enormemente negli ultimi mesi e sta ponendo con forza a livello mondiale un tema cui i governi e la maggioranza delle forze politiche non prestano adeguata attenzione o che addirittura viene ritenuto inesistente contro ogni evidenza scientifica - esordisce la nota -. Riteniamo che la mobilitazione in corso sia doppiamente importante: da un lato perché l'azione politica messa in campo è ampiamente condivisibile nel merito e dall'altro perché sul tema dell'emergenza climatica sono stati coinvolti milioni di giovani (centinaia di migliaia solo in Italia) per la prima volta dopo anni in cui un luogo comune dipingeva gli adolescenti come indolenti e privi di interesse per la cosa pubblica".

"La politica ha il dovere di affiancare il movimento, rispettandone l'autonomia e la trasversalità, ed arricchirlo con una elaborazione aperta quanto accurata sulle radici di un modello di sviluppo che sta portando il pianeta al collasso - viene aggiunto -. Per quanto siano essenziali gli stili di vita individuali, difficilmente si potrà fermare il riscaldamento globale senza mettere in discussione l'idea che la crescita permanente delle economie sia l'unica prospettiva possibile e che il modello di vita consumistico imposto dal capitalismo globale non possa essere modificato. Questa fase rappresenta una grande opportunità che la politica dovrà essere in grado di cogliere, con responsabilità ed umiltà".