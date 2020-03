Zattini al Pd: "Emergenza straziante, la Giunta lavora per dare risposte concrete"

Il sindaco Gian Luca Zattini replica alle dichiarazioni del capogruppo PD Alemani "Il capogruppo Soufian Hafi Alemani e il PD cercano di trascinarmi, in un momento di straziante emergenza come questo, in sterili polemiche su dibattiti che non mi appartengono. Rispondo per chiarire un concetto; questa Giunta lavora per il bene pubblico e la salute di questa città. Non c’è spazio, oggi più che mai, per manie di protagonismo e per piccole e sprezzanti scaramucce. Questo è il momento di lavorare, di dare risposte concrete alla nostra comunità che vive e affronta giornalmente una tragedia senza precedenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.