Zattini all'Ugl: "Non siamo in competizione con i Comuni limitrofi"

"C’è una spiacevole mancanza di buon senso nelle parole del segretario territoriale dell’Ugl Filippo Lo Giudice. Le sue ‘accuse’ suonano fuori luogo, sgradevoli e inopportune. Ci sono situazioni, più di altre, nelle quali è indispensabile ragionare, mettere da parte le rivendicazioni personali e lavorare a testa bassa, nell'interesse esclusivo della comunità a cui si appartiene". E' la replica del sindaco Gian Luca Zattini.

"In quegli stessi momenti, nei quali la tutela della salute pubblica viene prima di tutto e non c’è spazio per competizioni dal retrogusto ‘condominiale’, sarebbe auspicabile fermarsi a riflettere e desistere da spiacevoli ragionamenti. Mi preme rinnovare l’attenzione del Sig. Lo Giudice su un semplice concetto; questa Amministrazione non è impegnata in una gara di prestazioni con i Comuni limitrofi. Siamo quotidianamente in contatto con i Sindaci del territorio per affrontare con senso di responsabilità e ragionevolezza l’emergenza epidemiologica in atto, senza alcun tipo di rivalsa o spirito di competizione. Le misure che abbiamo adottato, in queste settimane, sono il frutto di scelte calibrate sulle disponibilità, anche finanziarie, di questo Ente e nascono dalla volontà, indiscutibile, di voler tutelare ad ogni costo Forlì e i forlivesi dalla diffusione del contagio".

"Non è nostra intenzione scivolare in sterili polemiche. Vogliamo proteggere la città e continueremo a farlo senza distogliere l'attenzione dalle nostre capacità e da quello che, legittimante, ci chiedono i nostri cittadini".