Zattini neo sindaco, i complimenti di Di Maio. Per il Pd "riflessioni e analisi"

"Buon lavoro a lui e al prossimo consiglio comunale, con l’augurio che nelle decisioni che verranno assunte l’interesse cittadino prevalga sempre sul resto". Il parlamentare Marco Di Maio si complimenta col neo sindaco Gian Luca Zattini, eletto con oltre il 53% delle preferenze. Il deputato dem ha ringraziato "dal profondo del cuore" il candidato del centrosinistra Giorgio Calderoni, votato dal 46,93%, "per la generosità, l’impegno e la dedizione che ci ha messo".

Di Maio ha anche ringraziato "tutti coloro che si sono impegnati senza risparmio in questa sfida: un gruppo di cui sono onorato di aver fatto parte e per il quale sono contento di essermi speso fino all’ultima goccia di sudore". Per il centrosinistra si aprirà a breve la fase "delle riflessioni e delle analisi. Per ora rimane la consapevolezza che sì, la partita era in salita; ma il peggior fallimento sarebbe stato non aver compiuto ogni sforzo possibile per inseguire il risultato".