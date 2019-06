Zattini neo sindaco, i Verdi: "Dovrà guadagnarsi il nostro rispetto"

Il neo sindaco Gian Luca Zattini "dovrà guadagnarsi il nostro rispetto e stima". I Verdi, che non avranno alcun rappresentante in Consiglio comunale, commentano così la vittoria del centrodestra al turno di ballottaggio, sottolineando allo stesso tempo di aver "accettato con entusiasmo e generosamente" di affrontare "questa battaglia disperata" col candidato sindaco del centrosinistra Giorgio Calderoni. Il movimento del sole che ride ringrazia Calderoni "per l'impegno profuso, per lo stile e sobrietà espressi, per la qualità e lo spessore culturale e politico delle proposte espresse, per la compostezza costantemente mostrata".

"Se inizialmente Giorgio Calderoni non era conosciuto dai Verdi che hanno seguito la indicazione del loro portavoce, poi mano a mano che la campagna elettorale proseguiva la sua persona e i principi e i valori a cui si è costantemente riferito, lo spessore delle idee avanzate, la sobrietà e i toni messi in campo, li hanno conquistati tutti tanto che lo hanno sostenuto totalmente e senza alcuna remora - viene aggiunto -. E quindi la sconfitta, di cui non porta certamente la colpa, appartiene anche a tutti i Verdi. Ci sono state persone particolarmente vicine a Calderoni che per troppo amore della loro città gli hanno chiesto o, come nel caso dei Verdi, hanno da subito appoggiato questo tentativo, fatto in extremis, dopo che tutti gli altri possibili competitor si erano fatti di nebbia: siamo tutti corresponsabili della sconfitta anche se, come i Verdi hanno avuto modo di dirgli, mai nessuno di loro si sarebbe immaginati una situazione politica tanto disastrata, un distacco cos' grande fra ciò che resta dei partiti del centrosinistra e la realtà. Temiamo che da lì non possa venire più nulla di buono".

"Il gruppo di volontari che altrettanto generosamente si è stretto a Calderoni non ha potuto prendere il posto e sostituire strutture di cui si è appalesata totalmente l'inconsistenza - continuano i Verdi -. Essi però possono senz'altro costituire un nucleo attorno al quale ricostruire una formazione politica avente le caratteristiche e i contenuti che più volte ha richiamato nei suoi interventi di questo giorni. Si avrà tempo nei prossimi giorni "di prendere le misure" a quanto è accaduto e a decidere come e cosa fare, nel frattempo immaginiamo che debba essere privilegiato un po' di riposo lontano dal chiasso e dalle beghe che già seguono questa vicenda". I Verdi, che "rinnovano la loro stima e gratitudine e che hanno sostenuto lealmente il candidato del centrosinistra", si dicono "sempre pronti a discutere con luie a ricercare insieme le soluzioni migliori per sottrarre in nostro territorio all'incubo nel quale è precipitato : è questo il primo dovere comune".

Per quanto riguarda il sindaco eletto Zattini, a cui arrivano gli auguri del movimento, i Verdi ribadiscono che "dovrà guadagnarsi il nostro rispetto e stima: quello che si e' visto in questa campagna elettorale, i mezzucci utilizzati, le ripetute violazioni delle regole, le enormi somme impiegate per la campagna elettorale, i toni e i linguaggi utilizzati, l'uso ripetuto dell'insulto da parte di taluni dei suoi alleati, lo spregio di simboli e valori comuni della città li inducono a sospendere ogni giudizio anche se taluni slogan tipo Dio Patria e Famiglia non fanno presagire niente di buono".