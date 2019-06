Zattini sindaco, Confedilizia: "A disposizione per lavorare sul bene comune"

L'associazione "Ape Confedilizia" di Forlì-Cesena si congratuala con Gian Luca Zattini, neo sindaco di Forlì, salutando con plauso le sue prime parole: sentirsi sindaco di tutti e non solo di chi lo ha votato e di essere “tutti assieme sul pezzo per dare una risposta concreta alle tante attese” dei cittadini"".

Ape Confedilizia di Forlì Cesena, "sotto l’egida di quel sentirsi “comunità” ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella", si dice "a completa disposizione dell’amministrazione per lavorare sul bene comune. Siamo certi che per il suo perseguimento e tutela lavorerà anche la compagine opposta svolgendo quella che il suo leader Giorgio Calderoni ha definito “opposizione intransigente”, ma, siamo certi, non cieca".