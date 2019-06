Zattini sindaco, De Girolamo: "E' emerso il desiderio di cambiamento"

Arrivano dal deputato Carlo Ugo De Girolamo gli "auguri di buon lavoro a Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, rispettivamente nuovi sindaci delle città di Forlì e Cesena". Espone l'esponente pentastellato: "Le urne hanno certificato il desiderio di cambiamento espresso dai cittadini e per quanto non sia stato preferito il progetto del MoVimento 5 Stelle al primo turno, è indubbio che in questi anni siamo riusciti ad alzare l'asticella della politica cittadina grazie all'enorme lavoro e agli sforzi compiuti dai nostri consiglieri".

"Per questo ora mi aspetto che i nuovi sindaci sappiano essere davvero sindaci inclusivi e non solo della parte politica che li ha espressi - conclude De Girolamo -. Da parte mia non farò mancare tutta la collaborazione possibile nell'interesse esclusivo del bene per le due città. Un forte augurio di buon lavoro anche ai miei e ai nostri consiglieri comunali che continueranno con orgoglio a sedere tra i banchi dell’opposizione, a sorvegliare che la cosa pubblica sia gestita nell’interesse di tutti e non di pochi".