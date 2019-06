Zattini sul comizio di Calderoni: "Un bel clima, non ho sentito esagitati urlare. Noi lasciamo parlare, loro no"

Nella comunicazione politica in tempo reale, il primo commento di Gian Luca Zattini al comizio dell’ex ministro Carlo Calenda e del suo avversario Giorgio Calderoni, è arrivato che i due esponenti del centro-sinistra non erano ancora scesi dal palco: “In questo momento Calderoni sta parlando ai suoi sostenitori, alla sua coalizione. Non mi stupisce il clima che lo circonda. Non sento urla di esagitati contestatori che vogliono impedirgli il comizio, non sento insulti da parte di chi non condivide le sue parole, non vedo cortei di antagonisti fomentati dall’odio per l’avversario”. Il riferimento è alla contestazione di circa 500 giovani che ha accompagnato la visita di Salvini di martedì scorso.

E continua Zattini su Facebook: “Perché noi siamo per la democraticità del dibattito, per il confronto e per lo sviluppo dei contenuti. Noi non siamo per la violenza verbale e per gli scontri. Noi tolleriamo chi non condivide il nostro progetto. Noi non cerchiamo di sminuire il valore degli avversari. Noi lasciamo parlare. Loro no. Ma gli auguro comunque una buona serata. Perché la piazza è di tutti. Noi cambiamo passo, insieme e con il sorriso”.