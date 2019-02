A Santa Sofia una lezione interattiva di disostruzione pediatrica

Venerdì alle 20.30, al Circolo Culturale "S. Pertini" di Santa Sofia la Croce Rossa Italiana - Unità di Meldola, organizza un incontro interattivo per diffondere le manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche. Gli istruttori della Croce Rossa illustreranno in teoria e in pratica tutti i gesti salvavita da adottare in caso di necessità. L'incontro è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. Si tratta di un appuntamento in collaborazione col Centro Italiano Femminile di Santa Sofia.