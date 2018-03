Al via un ciclo di incontri dedicati all'alimentazione dei più piccoli

Il Centro per le Famiglie, le Unità Infanzia e Coordinamento Pedagogico del Comune di Forlì e la Cooperativa Paolo Babini promuovono un percorso dedicato al tema dell'alimentazione, della relazione e dell'educazione nei primi anni di vita. Saranno tre gli incontri, con esperti, rivolti agli adulti, ma anche ai più piccoli, che mirano a promuovere un confronto su dubbi, fatiche e le diverse modalità di affrontare il periodo dello svezzamento. La cura di questa delicata fase può porre le basi per un corretto rapporto con il cibo e per vivere piacevolmente il momento dei pasti in famiglia. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 15 marzo, alle 20.30, presso il Nido d'Infanzia Betulla, via Salvemini 8, Forlì, dal titolo “La tavola degli affetti. Nutrirsi, per il bambino, significa porsi in relazione, accettare, fidarsi, conoscere, sperimentare, creare legami”; interverrà Catherine Hamon, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta.

Il programma proseguirà nelle serate di martedì 10 aprile, alle ore 20.30, con il tema dello svezzamento, al Centro Famiglie di viale Bolognesi, a cura di Maurizio Iaia, referente Pediatria di comunità; martedì 8 maggio, alle ore 20.30, con una serata dedicata agli alimenti dei più piccoli al Villaggio Mafalda, via Dragoni 77, con Laura Bruzzaniti, giornalista e autrice di libri e Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista. I genitori partecipanti al percorso potranno iscriversi ad una delle tre edizioni de “Le merende dei Piccoli”. La partecipazione agli incontri è gratuita ma è necessaria iscrizione: on line su icos.comune.forli.fc.it; al Centro per le Famiglie ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00); telefono 0543 21013 30709.