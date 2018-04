Al via un corso di primo soccorso pediatrico al Centro per le Famiglie

Lunedì, alle ore 20.30, al Centro per le Famiglie del Comune di Forlì, viale Bolognesi 23, si svolgerà il primo dei cinque incontri dedicato al primo soccorso pediatrico “Cosa faccio, cosa non faccio, cosa penso?”. Il ciclo, organizzato in collaborazione con Ausl Romagna e l’associazione Pediatrica Forlivese, è dedicato ai genitori e fornirà alcune nozioni di primo soccorso, per affrontare con tranquillità e sicurezza le emergenze legate alla quotidianità: piccole ferite, febbre improvvisa, traumi, scottature che spesso vedono protagonisti i bambini, imparando che cosa fare e, soprattutto, che cosa non fare. Il corso è specifico per i genitori, ma è aperto a tutti coloro che si occupano di bambini.

Alle serate interverranno diversi esperti: E. Valletta, direttore dell'Unità operativa di Pediatria; P. Baldassarri, M. Baldini, F. Capello, P. Fernicola, M. Fornaro, B. Mainetti, P. Pulvirenti, F. Vaienti, V. Venturoli, medici di Pediatria; T. Lervese, A. Raggi, medici del Pronto Soccorso; S. Spazzoli, pediatra della Pediatria di Comunità; P. Scarpellini, assistente sanitaria Dipartimento di Sanità Pubblica; A. Saletti, V. Venturi, pediatre di famiglia. Il corso è gratuito ma con iscrizione obbligatoria sul sito: icos.comune.forli.fc.it. Informazioni: 0543 21013, 0543 30709, centrofamiglie@comune.forli.fc.it.