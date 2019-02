Sanità, il primario Zaccaroni a Salotto blu: "Ecco come riformare il Pronto Soccorso"

Alberto Zaccaroni, primario ospedaliero di Chirurgia a Forli e rappresentante regionale dei colleghi, intervenendo alla trasmissione Salotto Blu in onda su VideoRegione ha affrontato alcuni temi caldi della sanità conversando col giornalista e conduttore Mario Russomanno. "L'affollamento e il disagio che si registrano nelle stazioni di pronto soccorso si devono affrontare potenziando la rete dei medici di base - ha affermato -. Serve garantire loro processi di formazione specifica e fornire gli ambulatori di strumentazioni diagnostiche moderne. Così facendo si valorizza la figura del medico e si tranquillizza il paziente. Inoltre occorre coinvolgere in una evoluzione professionale i medici che operano nelle strutture di pronto soccorso: è attività faticosa e usurante, a una certa età non si regge più. Si deve favorire la trasformazione di questi colleghi in medici di base, in tal modo aggiungendo esperienza utile a garantire sicurezza ai cittadini. Ritengo che tale soluzione sarebbe ben accetta ai colleghi." La trasmissione andrà in onda martedì alle 23 e15.