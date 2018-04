Alimentazione sana e attività sportiva: debutta al Centro di salute mentale il "Progetto Benessere"

Debutta al Centro di Salute Mentale di Forlì il "Progetto Benessere", attività di promozione alla salute finalizzata ad uno stile di vita corretto attraverso un’alimentazione sana e attraverso la regolare attività fisica. Giunto quest'anno alla sua settima edizione, risponde alla necessità di migliorare la condizione di vita dei pazienti affetti da disturbi psichiatrici, attraverso interventi Informativi ed educativi relativi alla corretta alimentazione, l'attività fisica per la promozione di corretti stili di vita.

"Il progetto - spiegano gli operatori - si articola in un periodo compreso da aprile a dicembre e prevede una parte teorica e una di attività fisica con passeggiate all'aria aperta, la frequentazione della piscina ed attività sportiva in palestra. Gli incontri sono a cadenza settimanale per un gruppo di utenti,preventivamente selezionati tramite colloqui, e vede coinvolti infermieri, educatori e medici del Centro di Salute Mentale in collaborazione con enti esterni.

"L'esperienza maturata negli anni - concludono gli operatori - dimostra che questo progetto di grande valenza riabilitativa per le persone con disturbi psichiatrici, perchè promuove la socializzazione all'interno del gruppo, l'aumento dell'autostima, la fiducia in sè stessi e negli altri migliorando la condizione psicofisica in un'ottica di collaborazione tra la cittadinanza ed Servizi Territoriali".