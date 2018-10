Alla scoperta della ossigeno ozono terapia: "Un valido aiuto contro il dolore"

Confedilizia Forlì-Cesena ospiterà martedì sera un salotto informativo su "Ossigeno ozono terapia, un valido aiuto contro il dolore". L'appuntamento si terrà alle 20.30 nella sala "Avvocato Veruska Bersani" del Centro Studi Ape, in via Giorgina Saffi 5. Inteverrà la dottoressa Francesca Sansavini, medico chirurgo specializzata in Fisiatria. "La Ossigeno ozono terapia - spiega Sansavini - è una metodica medica terapeutica antica, pressoché priva di effetti collaterali, sicura, pratica ed efficace. A tutt'oggi si utilizza sempre di più per risolvere problematiche legate al dolore (artrosi, affezioni reumatiche, tendinopatie, ernie discali e molto altro)".

"Produce in realtà benefici in molti campi della medicina (neurologia, gastroenterologia, malattie vascolari, patologie batteriche e virali, alterazioni del sistema immunitario, uro-ginecologia, medicina estetica) - continua -. E' usata da tempo anche in campo odontoiatrico e veterinario, ma in realtà anche in vari ed importanti settori dell'industria”. La dott.ssa Sansavini inoltre osserva che “l'intento della serata sarà quello di fare una chiacchierata per scoprire insieme il vasto ed interessante mondo della ossigeno ozono terapia e capire a chi e quando può essere di aiuto per la propria salute".

"Grazie alla collaborazione della dottoressa Sansavini, con piacere offriamo gratuitamente alla nostra comunità locale questo ulteriore momento di approfondimento riguardo ad un interessante tema sanitario", afferma l'ingegnere Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia. L'ingresso all'incontro è libero e gratuito ma i posti sono limitati. E' quindi necessario prenotare la propria partecipazione ai seguenti recapiti: Confedilizia (sms:342.4152188, e-mail: apeforli@gmail.com).