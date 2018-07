Celebrato il decennale dell'Associazione Morgagni Malattie Polmonari di Forlì

Oltre 200 le persone hanno celebrato il decimo anniversario di "Ammp onlus", l'Associazione Morgagni Malattie Polmonari di Forlì, fondata nel 2008 da Venerino Poletti, direttore del Dipartimento di Malattie dell’Apparato Respiratorio e del Torace dell’Ausl della Romagna e presidente di Aipo. L’associazione, presieduta da Matteo Buccioli, operation manager dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, si occupa di sostenere la Ricerca Scientifica, le attività di Prevenzione e di sostegno a pazienti e loro familiari nel territorio romagnolo ed è divenuta punto di riferimento a livello Nazionale per le patologie rare polmonari. Presenti alla serata pazienti, medici, infermieri e aziende, ma anche personaggi del mondo politico come il deputato della Lega Jacopo Morrone, sottosegretario di Stato alla Giustizia, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l’assessore allo Sport del Comune di Forlì Sara Samorì e il segretario forlivese del Partito Democratico Valentina Ancarani. Hanno partecipato alla festa anche il presidente della Fimarp Fabrizio Andreotti e maestro Sabiu.

È stata un’occasione per raccontare, attraverso le testimonianze dirette degli attori in prima linea, quanto è stato fatto fino ad oggi, a partire dagli importanti investimenti in Ricerca Scientifica, raccontati da Sara Tomassetti, all'Unità operativa di Pneumologia di Forlì, tra cui l’istituzione di una Borsa di Studio per Data Manager a partire dal 2010, la donazione del Polisonnigrafo, della Cryo Sonda, del SW dedicato alla raccolta dei dati clinico-radiologici; passando per i 1300 studenti formati “ad un corretto stile di vita” per prendersi meglio cura dei propri polmoni attraverso il "Progetto Scuola Ammp" condotto da Valentina Greco.

E' stata sottolineata anche la crescita continua del sostegno a pazienti e familiari che oggi raggiunge la sua massima espressione con il Gruppo di Sostegno Psicologico la cui responsabile è Elenia Poli. Spazio alle testimonianze di Achille Abbondanza, paziente e consigliere dell’associazione, che ha raccontato quanto "l’incontro con il mondo di Ammp lo abbia sostenuto e dato speranza fino alla creazione del progetto Pedalando l’Italia senza perdere un respiro”", e di Fabrizio Andreotti, presidente della Federazione Italiana IPF e Malattie Polmonari, che durante la serata ha annunciato l’istituzione da parte di Fimarp della prima Giornata Italiana della Malattie Rare Polmonari il prossimo 22 settembre.

"L’impegno della nostra associazione - hanno evidenziato Poletti e Buccioli - è quello di rinnovare con forza l’impegno preso nei confronti dei pazienti affetti da IPF e Patologie Rare Polmonari, di costruire un futuro migliore attraverso la Ricerca Scientifica e la prevenzione. Per farlo speriamo di poter continuare a contare su tutti voi che stasera avete dimostrato la vostra vicinanza".