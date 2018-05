Celebrata anche a Forlì la Giornata internazionale dell'infermiere

Erano in tantissimi sabato allo stand organizzato in piazza Saffi dall'ordine delle professioni infermieristiche di Forli Cesena, in occasione della giornata internazionale dell'infermiere.Nella postazione sono stati rilevati ai partecipanti i principali parametri vitali, dati consigli e informazioni. “Ogni persona lascia la sua impronta”, questo è quello che accade ogni volta che una persona entra nella vita di un'altra. Gli infermieri sono persone che si prendono cura di altre persone nel naturale cammino umano, durante il tempo della sofferenza, della malattia e del morire. Sono persone che lasciano la loro impronta all’interno del sistema sanità e vogliono garantire il diritto alla salute. La festa è proseguita in serata all’X-Ray di Forlì con un grande concerto, che vedrà esibirsi sul palco i BSS - Brutti Sbarbi Sanitari e The Smittletone, due band composte da colleghi infermieri e medici.