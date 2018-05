Celiachia, anche a Forlì una giornata senza glutine nelle mense scolastiche

Martedì anche il Comune di Forlì aderisce all'iniziativa proposta dall'Associazione Italiana Celiachia “In Fuga dal Glutine”. Nell’ambito di questa attività di sensibilizzazione nelle scuole, grazie alla partecipazione e all'impegno degli Assessorati all'Istruzione dei Comuni della Regione Emilia Romagna e alla fattiva e costruttiva collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Emilia Romagna, è nata una nuova iniziativa: “Tutti a tavola, tutti insieme! La giornata del menù senza glutine”.



Una giornata in cui tutte le mense scolastiche delle scuole d'Infanzia, Primaria ed Asilo Nido, del Comune di Forlì, serviranno a pranzo un pasto naturalmente privo di glutine, per far comprendere anche ai bambini e alle loro famiglie che mangiare senza glutine si può e con gusto. L’obiettivo è di diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine al fine di garantire la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.



Nelle scuole forlivesi verrà servito un menù naturalmente gluten-free, per trasformare il pranzo in un momento di libera e serena condivisone di gusti e sapori, per tutti i bambini. Fabio Monti, Consigliere di AIC Emilia Romagna e Referente Regionale del Progetto “In Fuga dal Glutine” afferma che: “È emozionante portare finalmente anche nella nostra città questa iniziativa. Come padre di una celiaca, è una gioia veder realizzati eventi che hanno il grande pregio di rivolgersi ai più giovani, per fornire loro risorse di sensibilizzazione e socializzazione a cui attingere per tutta la loro vita. Un sentito ringraziamento va inoltre rivolto a Patrizia Luccaroni Responsabile dei servizi per il diritto allo studio del Comune di Forlì e Stefania Ceretti Direttrice del Centro Comunale Produzione Pasti, CAMST per la sensibilità e l’interesse dimostrato nei confronti dei celiaci, nonché alla passione dei volontari che donano tempo ed energia per realizzare progetti che possano migliorare la vita di tutti i celiaci”.

L’iniziativa si inserisce all’interno della Settimana Nazionale della Celiachia, che terminerà il 20 maggio 2018: in tutto il territorio italiano si svolgeranno incontri, manifestazioni, degustazioni, convegni con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sulle tematiche di una patologia la cui unica cura, ad oggi, consiste in un’alimentazione completamente priva di glutine.

Per approfondimenti e maggiori informazioni:

wwww.aicemiliaromagna.it

www.settimanadellaceliachia.it,