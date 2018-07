Chirurghi di fama internazionale alla scoperta dei segreti dell'Otorinolaringoiatria di Forlì

Medici chirurghi provenienti da tutte le parti del mondo sono in visita, in questi giorni, all'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì per apprendere le tecniche robotiche applicate alle apnee ostruttive nel sonno (Osas). Una presenza di prestigio è rappresentata dal professor Stanley Yung Liu dell'Università di Stanford, Usa, co-direttore della Stanford Sleep Surgery Fellowship e membro del comitato di medicina del sonno all'American Academy of Otolaryngology. Attualmente lavora su una task force, diretta dall'American Academy of Sleep Medicine (Aasm), per aggiornare le linee guida chirurgiche per l'apnea ostruttiva del sonno negli adulti.

Dall'Olanda è arrivata un'altra esperta di apnee notturne, Madeline Ravesloot, che lavora al J"an van Goyen Medical Center" di Amsterdam. Conosciuta a livello internazionale per la sua esperienza scientifica e clinica nel campo dei disturbi respiratori del sonno, è anche membro del consiglio della International Sleep Surgical Society. E' giunta dalla lontana Taiwan la dottoressa Ying-Chieh Hsu.

L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, diretta da Claudio Vicini, è stata la prima al mondo ad aver applicato la chirurgia robotica alla cura del paziente con apnee ostruttive in sonno (Osas), intervenendo sulla base della lingua. Nella chirurgia del distretto testa e collo la robotica rappresenta la tecnologia più sofisticata e moderna. Il suo più grande vantaggio è la possibilità di evitare approcci chirurgici invasivi (trans mandibolari/transcervicali) nelle neoplasie e nelle recidive dell’orofaringe che hanno un elevato tasso di complicanze post-operatorie e cicatrici deturpanti.