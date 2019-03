Dalle offerte del "Concerto di Natale" dei Romiti una donazione alla Pediatria

La Parrocchia di Santa Maria Del Voto, ai Romiti, col parroco don Loriano Valzania, insieme al Comitato di Quartiere Romiti, ha donato al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Forlì, diretto da Enrico Valletta, una nuova attrezzatura necessaria alle neo mamme e neonati nell’allattamento. La donazione è stata possibile grazie alle offerte raccolte durante il "Concerto di Natale 2018" che si è svolto Villa Romiti il 26 dicembre scorso,organizzato dai volontari della parrocchia in collaborazione col Comitato di quartiere Romiti (coordinatore Maurizio Naldi) e il Patrocinio del Comune di Forlì.

"Abbiamo coniugato la passione per la musica e il bel canto con l’impegno per il sociale - spiegano a nome della comunità Valter Valmori e Nadia Fornasari, ideatori dell’evento, giunto alla 19° edizione, soddisfatti di poter donare in beneficenza le offerte raccolte - Come gli anni precedenti, parte delle offerte vengono destinate alle Missioni in Venezuela, dove operano i nostri concittadini Don Dino Campana e Don Marcello Vandi fra i bambini di Strada e parte ad enti locali. Speriamo che questa iniziativa possa avere continuità".