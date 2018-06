Importante convegno: Forlì sarà capitale della lotta al cancro gastrico

Forlì ospiterà dal 13 al 14 settembre il congresso internazionale sul cancro gastrico. L'appuntamento si terrà all'Auditorium Cariromagna, in via Flavio Biondo, 16 . La scelta della città mercuriale rappresenta un importantissimo riconoscimento per il gruppo di professionisti forlivesi che, da anni, produce e pubblica ricerche su questa patologia, in collaborazione con l' Irst di Meldola. Nei due giorni previsti, i più grandi esperti del settore al mondo, provenienti da Corea, Brasile, Giappone, Belgio, Inghilterra e Polonia, solo per citarne alcuni, si riuniranno in sessioni e meeting con i colleghi italiani. L'appuntamento è promosso da una commissione scientifica composta da Giorgio Ercolani, Paolo Morgagni, Luca Saragoni e Leonardo Solaini.