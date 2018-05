Santa Sofia, in partenza il corso di massaggio infantile

Anche per il 2018, il Polo Unico Centro per le famiglie e Informagiovani di Santa Sofia e Galeata, affidato dall’Asp San Vincenzo de’ Paoli alla Cooperativa Fare del Bene, propone una nuova edizione del Corso di Massaggio infantile e del Corso pre parto. Rivolto a genitori e piccoli tra 0 e 6 mesi d i età, il Corso di massaggio infantile, con 4 incontri dedicati all’insegnamento e alla messa in pratica delle tecniche di massaggio che permettono di rafforzare la relazione tra genitori e bambini, è tenuto da un'ostetrica iscritta all’Associazione Aimi. Gli incontri si terranno nelle giornate di lunedì 14, lunedì 21, martedì 29 maggio e lunedì 4 giugno presso il Nido Fiocco di Neve, dalle 16.45 alle 18.



Recenti ricerche hanno confermato l'effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a livello fisico, psicologico ed emotivo. Per questo, il Centro per le Famiglie continua a proporre il Corso di massaggio, ricordando che l'età ideale del bambino, affinché il massaggio possa svolgersi in condizioni ottimali sia per il genitore che per il bambino, è compresa tra 0 e 6 mesi. Il Corso Pre Parto, destinato a coppie in attesa, si svolgerà in 5 incontri della durata di 2 ore circa ciascuno, nelle giornate di lunedì 14, lunedì 21, martedì 29 maggio e lunedì 4 e 11 giugno dalle 18.30 alle 20.15. L’ostetrica guiderà i futuri genitori tra dubbi e domande, affrontando argomenti quali i bisogni e l’accudimento del neonato, l’allattamento, le fasi del travaglio e del parto. Per informazioni e iscrizioni, contattare lo sportello del Centro aperto ogni sabato dalle 16 alle 18.30 nella Biblioteca di Santa Sofia, telefono 348.5194348, e-mail centrofamigliesanta@libero.it