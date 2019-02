"Perché il diabete non decida della vita di nessuno": svelata la sesta edizione della Diabetes Marathon

È cresciuta molto in questi anni ed è giunta alla sua sesta edizione Diabetes Marathon, manifestazione sportiva e di solidarietà ideata dall’associazione Diabete Romagna, che riempirà di sorrisi le città della Romagna, dal 3 al 14 aprile. Sarà un importante momento di confronto per tutte le persone che ogni giorno devono affrontare le sfide poste da una malattia così complessa come il diabete, ma anche un’occasione di sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza e in cui poter offrire un sostegno a chi tutti i giorni convive con questa subdola malattia. In Italia le persone colpite da questa malattia sono circa 5 milioni e mezzo, di cui 78.000 solo in Romagna.

"In questi sei anni Diabetes Marathon si è posizionata come il primo evento a livello nazionale di sensibilizzazione e prevenzione sul diabete per partecipazione e ricchezza di programma - commenta William Palamara, presidente Diabetes Marathon -. Raggiungere questo risultato è stato possibile solo grazie al sostegno delle istituzioni, alla sensibilità e lungimiranza delle realtà aziendali del territorio romagnolo e nazionale, al grande cuore di tante associazioni e protezioni civili e, soprattutto, alla passione e al tempo dei tantissimi volontari che dedicano l’anima per realizzare il sogno di un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno" Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto a progetti di prevenzione e assistenza per adulti e bambini con diabete. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.diabetesmarathon.it e per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@diabetesmarathon.it o contattare il 3881613262.

Per le famiglie che scoprono che a dover convivere con il diabete sarà il piccolo di casa il mondo crolla addosso. Chiara ha il diabete da quando aveva 14 mesi e adesso è una giovane donna, determinata a realizzare i suoi sogni. La sua grinta e forza d’animo emergono chiaramente da queste poche righe che Chiara ha dedicato, in occasione della cena di inaugurazione di Diabetes Marathon dell’anno scorso a Nicholas, un bimbo che ha scoperto il diabete a soli due mesi: "Caro Nicholas, come te ero piccola piccola quando ho scoperto di avere il diabete. Avevo 14 mesi e non camminavo ancora. Ora ho 24 anni e studio per diventare medico. Continua a lottare perché la vita è bellissima e hai un mondo davanti a te tutto da esplorare".

Il programma della manifestazione

Diabetes Marathon si inaugurerà nella serata di mercoledì 3 aprile, con la tradizionale cena benefica aperta a tutti, su prenotazione, che quest’anno si terrà presso il Circolo della Scranna di Forlì. Ospite della serata sarà il grande poeta e attore Roberto Mercadini, che è la voce narrante dell’associazione Diabete Romagna. Nelle scorse due edizioni infatti Mercadini ha regalato due toccanti monologhi raccontando il diabete come nessuno mai aveva fatto, con grande forza e partecipazione riuscendo a commuovere e al contempo a strappare numerosi sorrisi. Il monologo dell’anno scorso è disponibile nel canale Youtube di Diabetes Marathon: https://youtu.be/8cBwg4oV8nE

Sabato 6 aprile sarà dedicato ad un corso Ecm di aggiornamento sulle “novità in diabetologia” rivolto a medici, infermieri e farmacisti, che si terrà al BW Globus City Hotel di Forlì. Diabetes Marathon entrerà nel vivo dell’evento venerdì 12 aprile con la quarta edizione del concerto benefico Diabetes Marathon in Music che si terrà a Cesena in Piazza del Popolo in collaborazione con Radio Studio Delta. Durante il pomeriggio volontari e professionisti dell’associazione Diabete Romagna saranno disponibili per il pubblico per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e gli amici di Cesena Danze si esibiranno sul palco aprendo la serata. Sabato 13 aprile, presso Rimini Innovation Square, si terrà Diabetes Marathon Health, che, come di consueto sarà dedicato agli approfondimenti sul del diabete, con momenti di formazione insieme a medici e specialisti ma anche con spazi di libero confronto per un programma adatto al pubblico più eterogeneo.

La manifestazione culminerà con Diabetes Marathon Run, domenica 14 aprile, il grande evento sportivo per podisti e famiglie che ogni anno porta al campo di atletica Gotti di Forlì migliaia di partecipanti. Il percorso podistico di gara si articolerà sulle distanze di 10km Uisp e 21 chilometri, Uisp, e vedrà protagonisti molti atleti agonistici provenienti da tutto il territorio italiano. Per chi ama correre amatorialmente o camminare/passeggiare in compagnia, oltre ai 10 Km, è previsto un percorso di 7,5 chilometri caratteristico che in questi anni ha incentivato la partecipazione di molte famiglie e gruppi capitanati da Forlì Cammina. Arrivo e partenza sarà il Campo di Atletica “C. Gotti” di Forlì.

Per gli amanti della Cultura sarà possibile percorrere un itinerario di circa 3 Km, nel pomeriggio di sabato 13 aprile, nei luoghi che alla fine del 1400 videro protagonista Caterina Sforza, signora di Forlì e Imola, percorso ideato e guidato dal giornalista e scrittore Marco Viroli. Il ritrovo e la partenza per la passeggiata culturale guidata è prevista alle 15:00 in Piazza “A.Saffi” di Forlì.

