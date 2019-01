Ospedale Morgagni-Pierantoni, donati due televisori al reparto di Chirurgia Endocrina

Due televisori da 32 pollici per le stanze di degenza dell'Unità operativa di Chirurgia Endocrina di Forlì, diretta dal dottor Alberto Zaccaroni. È la donazione del Club del Sole SRL network di camping e villaggi per i degenti del reparto, che spesso non possono fruire della sala comune di soggiorno, nella quale il televisore è a disposizione di tutti, in quanto trovano difficoltà ad allontanarsi dal proprio letto.

"Ringrazio moltissimo, anche a nome dell’Ausl, per questa donazione - spiega Zaccaroni -. In questo reparto sono ricoverati coloro che hanno affrontato un intervento chirurgico per l’obesità, pertanto una fonte di distrazione anche semplice, quale la fruizione di un programma televisivo, può essere preziosa, ancor più perché i pazienti che soggiornano in questo settore spesso sono in condizioni di temporanea immobilità".

"Con questo piccolo gesto - spiega Daniele Valli, direttore di Club Ristorazione - abbiamo voluto dare un po’ di spensieratezza durante un momento così difficile quale un ricovero per intervento. Il benessere della persona è un aspetto che caratterizza le vacanze Club del Sole, all'aria aperta e a contatto con la natura. Essere parte anche solo marginale di un percorso di cura è motivo di grande gioia".