24 ore senza accendere una sigaretta: torna la Giornata Mondiale senza Tabacco

Giovedì ricorre la Giornata Mondiale Senza Tabacco, iniziativa volta a sensibilizzare le persone sui rischi del fumo. La sfida è quella di astenersi per almeno 24 ore dalla sigaretta: un piccolo passo che deve rappresentare solo il primo step verso il vero obiettivo, che è quello ovviamente di smettere di fumare in via definitiva. D’altronde, i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiaro: le stime pubblicate nel 2011 raccontano di come circa 6 milioni di persone ogni anno perdano la vita per complicazioni connesse a questo vizio, che come noto aumenta notevolmente il rischio di ammalarsi di tumore. I danni della sigaretta sono principalmente a carico dei polmoni, ma non si limitano a questi, tanto che secondo l’Istituto Superiore di Sanità il fumo sarebbe la causa primaria di circa un terzo del totale delle neoplasie diagnosticate.

L’Istituto Oncologico Romagnolo è, dal 1992, in prima fila per quel che riguarda la Giornata Mondiale Senza Tabacco, e promuove la prevenzione con varie iniziative su tutto il territorio. Merito soprattutto del grande lavoro delle biologhe Istituto oncologico romagnolo, le dottoresse Franca Gentilini e Claudia Monti, e della psicologa Silvia Di Marco, che grazie anche alla collaborazione con le varie Ausl della Romagna portano avanti numerose attività che si rivolgono soprattutto ai più giovani all’interno del contesto scolastico. “Riuscire ad anticipare comportamenti sbagliati è più facile che andare ad intervenire là dove le abitudini si sono già consolidate - spiega Monti - senza considerare l’importanza di saper riconoscere e scardinare atteggiamenti potenzialmente a rischio, facilmente degenerabili. I giovani si dimostrano interlocutori sensibili e critici, interessati, informati, attivi e partecipi. Investire sul benessere degli adolescenti significa plasmare adulti protagonisti e responsabili della propria salute e delle proprie scelte, persone consapevoli dell’importanza di stili di vita sani e di comportamenti di rifiuto verso le forme di dipendenza”.

Quest’anno le iniziative organizzate nelle scuole dall’Istituto Oncologico Romagnolo e volte alla sensibilizzazione riguardo al tema della prevenzione e, soprattutto, ai rischi del fumo hanno coinvolto complessivamente oltre 60 scuole del territorio, per un totale di circa 15.000 studenti e 700 docenti. L’attività più apprezzata è stata probabilmente “Liberi di Scegliere”, campagna realizzata all’interno delle Scuole Secondarie che chiedeva ai ragazzi di disegnare il nuovo manifesto della Giornata Mondiale Senza Tabacco dello IOR. Le vincitrici sono state Karen e Caterina della Classe 2A della Scuola Secondaria di I Grado "P. Zangheri", con la collaborazione delle professoresse Patrizia Adamo e Paola Mercatali. Il tema del disegno, dal titolo “Se non fumi fiorisci”, è stato particolarmente apprezzato dalla commissione dell’Istituto Oncologico Romagnolo, pur trovandosi in difficoltà nella scelta tra le tantissime illustrazioni ricevute. Il manifesto è stato affisso su tutte le provincie della Romagna, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e di una vita libera dal fumo. Le opere delle classi partecipanti rimarranno esposte per tutto il mese di giugno presso il Centro di Medicina e Prevenzione di Ravenna in via Fiume Abbandonato 134; fino a sabato 30 giugno all'ospedale Infermi di Faenza; e fino a lunedì 11 giugno all'ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì.