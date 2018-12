Glaucoma, le ultime novità presentate dai migliori chirurghi nazionali a Forlì

L'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì ha ospitato venerdì scorso il convegno "Glaucoma Forum Livii". Durante l'evento sono state illustrate tutte le ultime novità nell’ambito del Glaucoma, recepite ai recenti congressi internazionali, e la diffusione delle ultime tecniche mininvasive. Queste ultime sono state presentate dai migliori chirurghi nazionali, durante la sessione di chirurgia in diretta con collegamento in tecnologia Hd, tra le sale del blocco operatorio dell’Ospedale di Forlì e la sala congressi. L'Unità Operativa di Oculistica di Forlì, diretta da Giacomo Costa, é divenuta, in questi anni, un punto di eccellenza non solo in Emilia-Romagna, ma a livello nazionale, come testimonia la sua presenza all’interno del Pinegroup, panel ristretto ai maggiori centri nazionali (Verona, Parma, Udine e Forlì) nella cura di tale patologia. Il team dei suoi professionisti è in grado di mettere in campo trattamenti di ultima generazione per la quale è centro di riferimento.