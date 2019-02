"La Salute Sostenibile" al centro di un convegno con numerosi esperti del settore

"La salute sostenibile". Questo il titolo di un convegno, aperto alle associazioni e alla cittadinanza, in programma il 22 febbraio nella sala Pieratelli dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. I lavori inizieranno alle 15, preceduti dall'iscrizione. Interverranno tra gli altri Raoul Mosconi, assessore al Welfare, Stefano Boni dell'Ausl Romagna, Liliana Zambelli, dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri, e Daniela Valpiani, del Centro Studi Volontariato e Solidarietà.Il Centro Studi dell'Ausl della Romagna per il Volontariato e la Solidarietà, insieme a Cura, in linea con la mission di "formazione in ambito di temi come equità in Salute e garanzia di Diritto alla Salute", vuole suscitare con l’invito del professor Marco Geddes da Filicaia un dibattito di estrema attualità, rivolto a tutti coloro che si interrogano sulle politiche sanitarie e sul sistema di welfare di una nazione. Gli autorevoli ospiti (il professor Dino Amadori, il professor Antonio Francesco Maturo e Giovanni Bissoni, già assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna), permetteranno di affrontare la complessa problematica in modo concreto ed esaustivo.