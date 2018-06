"Mal di schiena? No, grazie!": se ne parla in un incontro serale

Una serata dedicata alla prevenzione al mal di schiena. L'appuntamento si terrà martedì alle 20.30 nella sala "Avvocato Veruska Bersani" dell'Ape-Confedilizia, in via Giorgina Saffi 5. Francesca Sansavini, medico chirurgo specializzato in fisiatria e direttore sanitario del poliambulatorio Kripton, parlerà delle possibili cause e come fare per risolvere le problematiche. L'ingresso è libero, con posti limitati. È necessario prenotare contattando il poliambulatorio Kripton (0543 32044) oppure Confedilizia (0543 20026; fax 0543.376056; sms 342.4152188; ed Email apeforli@gmail.com).