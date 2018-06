Per la Pediatria una donazione dai quartieri di Vecchiazzano

Anche quest’anno l’Associazione di Quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino ha svolto attività benefiche per la Pediatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Con una donazione di circa 2mila euro è stata acquistata della strumentazione indispensabile per i corsi di formazione in rianimazione neonatale, che servono per acquisire e mantenere le necessarie competenze di medici, infermieri e ostetriche che assistono i neonati in sala parto. Si tratta di un manichino professionale che ha caratteristiche e dimensioni di un neonato reale e sul quale vengono insegnati e simulati tutti gli interventi necessari per operare con tempestività e sicurezza al momento della nascita.

“Un regalo prezioso - afferma Enrico Valletta, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria - che accogliamo con gratitudine, perché ci consente di continuare ad assicurare la migliore assistenza ai nuovi nati del nostro Ospedale". La consegna da parte di una delegazione del Consiglio dell’Associazione dell’anno 2017, è avvenuta mercoledì mattina alla presenza del dottor Valletta, della coordinatrice infermieristica Tiziana Mambelli e di Elisabetta Montesi, responsabile di fundraising dell’Ausl. Dall'azienda "in ringraziamento particolare a questa associazione di quartieri e ai cittadini che hanno contribuito con costante impegno, a sostenere le attività assistenziali della pediatria del nosocomio forlivese".