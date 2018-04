Postura dei giovani, al via il progetto "Partiamo con il piede giusto"

"Prenditi a Cuore - City Riability Wellness" del Gruppo Medoc ha dato il via al progetto pilota di prevenzione completamente gratuito "Partiamo con il piede giusto", rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie Statali e Parastatali e delle società pportive giovanili di Forlì. "L'iniziativa, che ha ricevuto il Patrocinio gratuito del Comune di Forlì e del Coni Point Forlì-Cesena - dice Susanna Schiavone, responsabile dei Progetti di Prevenzione del Centro -. è stata voluta fortemente da noi perché nell’ottica del Centro abbiamo come priorità di intervento la “Prevenzione”. Riteniamo di estrema importanza intraprendere un percorso di prevenzione in sinergia con le scuole e le società sportive della nostra città, che già condividono e contribuiscono a realizzare progetti di prevenzione educativi e di formazione".

Il progetto avviato da circa 3 mesi, ha visto la partecipazione di alcune scuole e di alcune società sportive per un totale di 300 ragazzi che si sono sottoposti gratuitamente ad una valutazione globale della postura tramite, l’esame posturale della colonna vertebrale e dell’appoggio plantare per valutare eventuali disturbi dell'accrescimento, scoliosi, disturbi della postura e disturbi del pedie, mediante strumenti medicali. "Il grande interesse sia da parte dei genitori, della dirigenza scolastica, degli allenatori e anche da parte dei ragazzi, ci ha portato a pianificare il Progetto fino al mese di maggio - conclude Schiavone -. Siamo partiti col piede giusto".