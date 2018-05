Il Centro medico del Gruppo Medoc ”Prenditi a Cuore-City Riability Wellness" celebra un anno d'attività. "Siamo estremamente soddisfatti per aver sviluppato Progetti di Salute “trasversali” che riguardano tutte le fasce d’età dal bambino alla terza età - afferma Susanna Schiavone, direttrice dei Progetti di Prevenzione -. Tra questi il progetto pilota gratuito “Partiamo con il Piede giusto” rivolto ai ragazzi delle Scuole e delle Società sportive forlivesi, con ben 300 ragazzi si sono sottoposti ad una valutazione globale della postura, o ad esempio il progetto attivato con l’Associazione Cardiologia Forlivese, con un programma di allenamento personalizzato per i cardiopatici; e l'ultimo progetto innovativo rivolto ai grandi obesi è “Vitalità", con metodo nutrizione JustWellness e metodo di attività fisica MyWellness".

In un anno di attività, sottolinea Schiavone, "sono stati svolti 3.600 trattamenti fisioterapici, 2550 visite per certificato agonistico per lo sport, 2100 visite per certificati non agonistici ,e ben 830 persone si sono sottoposte gratuitamente alla nostra “Ricetta della Salute" come percorso di promozione della Salute. Dobbiamo dare sempre più peso alla Salute della Persona promuovendo stili di Vita in ogni fase e in ogni situazione di vita, casa, lavoro e tempo libero". La direttrice del progetto rimarca inoltre le convenzioni attivate con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, con Confartigianato, il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” e con l'Aeronautica Militare di Forlì.