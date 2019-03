Lotta ai tumori, torna la campagna Lilt. "La prevenzione inizia dalla tavola"

Fino al 24 marzo si svolge la 16esima edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, uno dei principali appuntamenti della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Istituito con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, l’evento ha come obiettivo informare correttamente, sensibilizzare e rendere tutti consapevoli che la Prevenzione rappresenta oggi lo strumento più efficace, l’arma vincente contro i tumori.

La Settimana della Prevenzione Oncologica ha quest’anno una doppia, importante, missione: invitare la popolazione alla vita sana e alle visite di controllo, ma anche a mettere in guardia dalle fake news in materia di prevenzione oncologica, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione. Scienza e medicina sono concordi nell’affermare che più di un terzo dei tumori non si svilupperebbe se mangiassimo in modo diverso.

Una sana e corretta alimentazione è infatti un alleato indispensabile per la nostra salute. Come, per esempio, la “dieta mediterranea”, celebre per le sue virtù salutari, perché comprende molta frutta fresca, verdura e cereali, pesce, poca carne, e soprattutto l’olio extravergine di oliva, noto per le sue qualità protettive nei confronti di vari tipi di tumore (in particolare dell’apparato digerente e del carcinoma della mammella). "Occorre che ognuno di noi si alimenti in modo sano e segua semplici regole, facili azioni comportamentali che aiutino a ridurre il rischio di sviluppare la malattia: praticare un’attività fisica regolare, non fumare, ridurre il consumo di alcol", viene evidenziato.

"Se tutti adottassimo questi corretti stili di vita, si raggiungerebbe in tempi brevi una guaribilità complessiva dal tumore di oltre l’80%", viene rimarcato. Fino al 24 marzo i volontari della Lilt si mobiliteranno per essere presenti nelle maggiori piazze italiane e offrire la bottiglia di olio extravergine di oliva con un piccolo contributo di 10 euro, a sostegno delle attività promosse dalla Lilt accompagnata ad un utile opuscolo ricco di informazioni sui corretti stili di vita e alcuni consigli per riconoscere le fake news. E’ possibile acquistare l’olio nella sede operativa Lilt Forlì-Cesena tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al Padiglione Vallisneri, nell'atrio dell'ospedale "Pierantoni Morgagni".