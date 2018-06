Postura ai raggi x, al via il progetto "Lavoriamo con il Piede giusto"

Il Gruppo Medoc "Prenditi a Cuore-City Riability Wellness" ha attivato un nuovo "Progetto di Promozione della Salute" svolto con l’ausilio di una Unità Mobile attrezzata per svolgere visite e accertamenti posturali. "Il Progetto chiamato "Lavoriamo con il Piede giusto - afferma Susanna Schiavone, direttrice del Centro “Prenditi a Cuore-City Riability Wellness - ha esordito alla “Celanese Italia” (ex azienda Softer) di Forlì con sede anche a Ferrara, dove un team di fisioterapisti hanno sottoposto i lavoratori dell’azienda ad un esame posturale della colonna vertebrale e dell’appoggio plantare per valutare scoliosi, disturbi della postura, disturbi del piede e valutazione fisioterapica mediante strumenti innovativi come lo Spinal Meter (in grado di eseguire misurazioni della colonna vertebrale e di evidenziarne eventuali anomalie) e la Pedana Baropodometrica (misura con precisione la pressione esercitata dei piedi ed eventuali disturbi del piede). Al progetto - conclude Schiavone - hanno aderito un significativo numero di lavoratori sia nella sede di Forli che nella sede di Ferrara ricevendo un feedback più che positivo sia da parte dei singoli lavoratori che dalla parte della Direzione aziendale".