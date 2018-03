Tra musica, visite guidate, incontri, corsa e camminate: ecco la quinta Diabetes Marathon

Quella dal 6 al 15 aprile sarà la settimana della quinta edizione della Diabetes Marathon, dedicata alla sensibilizzazione su una malattia cronica come il diabete e di solidarietà per tutte quelle persone che non hanno altra scelta che imparare a convivere con la malattia. "Eravamo solo un gruppo di ragazzini con diabete, poi siamo cresciuti e ci siamo resi conto di non essere soli e che ogni anno a qualcuno di più giovane di noi veniva diagnosticato il diabete - afferma William Palamara, Presidente Diabetes Marathon Asd -. In alcuni casi questi bambini avevano solo pochi mesi. Abbiamo capito che la nostra bella e preziosa amicizia poteva diventare qualcosa di ancora più speciale e abbiamo deciso insieme di far nascere Diabetes Marathon, per questi bambini. Era solo cinque anni fa, eppure ora non possiamo pensare ad un anno senza la nostra Diabetes Marathon. Ci chiede sforzo, tempo e ore che non sapevamo di avere. Ci chiede tanta energia, ma ci regala ogni momento delle grandissime soddisfazioni. Dà senso alla nostra vita".

Diabetes Marathon si inaugurerà venerdì 6 aprile con un corso Ecm dal tema “Diagnosi, terapia e gestione del diabete - dagli ipoglicemizzanti all’insulina passando dai nuovi farmaci”, con responsabile scientifico Maurizio Nizzoli, che si terrà dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a Bertinoro. Durante la serata invece si terrà la cena di beneficenza inaugurale aperta a tutti, previa prenotazione, alla "Ca’ De Bé" di Bertinoro con ospite il testimonial dell’associazione Diabete Romagna, il grande poeta narratore Roberto Mercadini. Mercadini l’anno scorso, proprio alla cena di inaugurazione di Diabetes Marathon, ha scaldato i cuori dei presenti con un partecipatissimo monologo dedicato a chi tutti i giorni si scontra con le difficoltà che una malattia come il diabete impone entrando in punta di piedi nelle loro vite.

Diabetes Marathon entrerà nel vivo dell’evento venerdì 13 aprile con il concerto benefico Diabetes Marathon in Music che si terrà a Cesena in Piazza del Popolo, in collaborazione con Radio Studio Delta. Durante il pomeriggio volontari e professionisti dell’associazione Diabete Romagna saranno disponibili per il pubblico per sensibilizzare sulla malattia e con consulti dedicati alla prevenzione. Sabato 14 aprile, all’Hotel Mediterraneo di Riccione, per tutto il giorno oltre 10 momenti formativi, seminari e workshop offriranno ai partecipanti la visione allargata sul mondo del diabete: diabete e alimentazione, con laboratori di cucina per grandi e piccini, due momenti dedicati ai “cani allerta” diabete, capaci di rilevare gli sbalzi glicemici, un convegno sulle ultime scoperte scientifiche, un corso ECM dedicato al Piede Diabetico e attività fisica come prima Medicina, con Responsabile Scientifico il Dott. Paolo Di Bartolo e tanto altro.

Domenica 15 aprile sarà il momento clou della settimana con il grande evento sportivo per podisti e famiglie che ogni anno porta al campo di atletica Gotti di Forlì migliaia di partecipanti. Il percorso podistico di gara, mantenuto come negli anni scorsi sulle distanze di 10 chilometri Fidal e 21 chilometri Uisp, vedrà protagonisti molti atleti agonistici provenienti da tutto il territorio italiano. Per chi ama correre amatorialmente o camminare/passeggiare in compagnia oltre ai 10 chilometri, è previsto un percorso di 7,5 chilometri caratteristico che in questi anni ha incentivato la partecipazione di molte famiglie e gruppi capitanati da Forlì Cammina. Arrivo e partenza sarà il Campo di Atletica C. Gotti di Forlì.

Per gli amanti della Cultura, nella giornata di sabato 14 aprile, sarà possibile percorrere un itinerario di circa 3 chilometri attraverso le vie e i luoghi di Forlì in cui il poeta Dante Alighieri dimorò nel ‘300. La passeggiata “A spasso con Dante”, prevista per il primo pomeriggio sarà in compagnia di una guida turistica che, tra letture e rievocazioni, permetterà di scoprire monumenti, luoghi e scorci della città insoliti e pieni di fascino. In questo caso ritrovo e partenza sarà Piazza “A.Saffi” di Forlì. Anche quest’anno l’evento ha trovato il sostegno delle istituzioni, di numerosissime realtà aziendali del territorio romagnolo e nazionale, e di tantissime associazioni e protezioni civili, unite per un grande evento all’insegna della solidarietà a favore di chi non ha potuto scegliere e si trova a dover convivere con una malattia subdola per la quale non esiste guarigione. Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto a progetti di prevenzione e assistenza per adulti e bambini con diabete, per sostenerli nell’affrontare i grandi ostacoli che questa malattia impone.