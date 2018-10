Voglia di funghi, ma con un occhio alla salute: tutti i consigli per prevenire intossicazioni

Con l'autunno è partita anche la stagione dei funghi. E puntualmente in questo periodo si ripropongono i problemi legati alla raccolta ed al consumo di funghi non corretto. Al fine di prevenire casi di intossicazione, o veri e propri avvelenamenti, l’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica Ambito di Forlì, ricorda di "non raccogliere i funghi in modo indiscriminato, ma sempre nel rispetto dell’ambiente avendo presente che tutti i funghi sono utili".

Viene inoltre suggerito di "evitare il consumo di funghi in grandi quantità ed in pasti ravvicinati, ricordando che sono sempre un alimento difficile da digerire; evitare il consumo da parte di bambini, donne in gravidanza, persone che soffrono di intolleranze alimentari o disturbi dell’apparato digerente". Viene inoltre consiglio di "evitare il consumo di funghi che non provengono dalla rete commerciale o, se raccolti da privati, di cui non sia stata identificata con certezza la specie da persone qualificate".

"La totalità dei funghi commestibili provocano disturbi, o veri e propri avvelenamenti, se consumati crudi, poco cotti o in quantità eccessive", illustra l'Ausl. In caso di insorgenza di disturbi dopo il consumo di funghi occorre 2contattare il proprio medico curante o l’Ospedale ai primi sintomi di malessere; tenere a disposizione eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati; e fornire indicazioni utili per l’identificazione delle specie fungine consumate e del loro luogo di raccolta".

E’ quindi opportuno sottoporre i funghi raccolti o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico.Tale servizio è gratuito. E’ possibile rivolgersi presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica (Via della Rocca,19) aperto ogni lunedì fino al 12 novembre dalle 8.30 alle 12.30.