Operazioni chirurgiche a bassa complessità, si riducono i tempi: collaborazione con l'ospedale di Cattolica

Ha preso avvio, in questi giorni, una nuova attività chirurgica del professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, che prevede l'utilizzo delle sale operatorie dell'ospedale "Cervesi" di Cattolica per interventi chirurgici a bassa complessità.

Il professor Ercolani e la sua équipe effettueranno a Cattolica delle sedute operatorie settimanali, in presenza di due professionisti per volta ed eseguendo interventi chirurgici in elezione e di medio-bassa complessità. Questa operazione si inserisce a pieno titolo nell’ottica di ridurre i tempi di attesa degli interventi chirurgici non urgenti.

"Il riscontro dei primi pazienti che si sono già sottoposti agli interventi - spiega Ercolani - è stato molto positivo. E di questo ringrazio tutti gli operatori che hanno permesso questa attività, i colleghi dell UO di Chirurgia di Riccione, i colleghi dell'Unità Operativa Anestesia e Rianimazione di Rimini, il personale infermieristico gli operatori socio sanitari di sala operatoria di Cattolica, del pre-ricovero di Cattolica e del reparto di Cattolica".

Il percorso, oltre ad andare incontro alle esigenze dell’utenza, evidenzia anche una sempre maggiore trasversalità nell’approccio organizzativo dell’Ausl Romagna, all’insegna della “caduta” dei confini territoriali e dell’utilizzo di ogni spazio e risorsa possibile, al fine di massimizzare le sinergie e le opportunità di cura e di terapia per la popolazione, riducendo i tempi di attesa per tutte le tipologie di intervento chirurgico.