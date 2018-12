"Romagna Cardio Protetta", un'altra azienda mette al primo posto il cuore

L'azienda "Constructa Sistema" ha sposato il progetto del gruppo Medoc "Romagna Cardio Protetta", installando un defibrillatore semi-automatico nello stabilimento in via Schiapparelli, diventando così un punto Dae di cardio protezione. L'uso del dispositivo elettronico è fondamentale: grazie ad un tempestivo intervento entro 5 minuti dalla perdita di coscienza, aumenta in modo rilevante la probabilità di sopravvivenza. Sono oltre 170 i defibrillatori installati con "Romagna Cardio Protetta" in aziende, palestre, scuole, edifici pubblici e privati del territorio.